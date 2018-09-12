قرقاش: تحرير الحديدة سيعيد الحوثيين إلى رشدهم

جدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تأكيده على ضرورة تحرير الحديدة لإنجاح التسوية السياسية في اليمن بعد تغيب الحوثيين عن المفاوضات الأخيرة التي كانت مقررة بجنيف السويسرية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكتب قرقاش في تغريدة باللغة الإنجليزية على حاسبه في توتير: “تغيب الحوثيين عن مسار السلام بجنيف دليل آخر على أن تحرير الحديدة هو ما يلزم لإعادتهم إلى رشدهم والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية”.

وأضاف: “موقفنا ثابت وهو أن التغيير في الحسابات ضروري لحل سياسي ناجح في اليمن. الحديدة هي التغيير المطلوب الذي سيضمن إنهاء عدوان الحوثي من خلال الوسائل السياسية”.

ومع فشل عقد مشاورات في جنيف، تتجه الأنظار مجددًا إلى مدينة الحديدة.

وخلال اليومين الماضيين حققت قوات أولية العمالقة الجنوبية مدعومة من التحالف العربي مكاسب في مناطق متفرقة من جبهة الساحل الغربي.

وتمكنت هذه القوات من قطع الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة وهو مكسب استراتيجي هام يعزل الحوثيين داخل المدينة الساحلية.