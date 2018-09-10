البحرين تحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا اليوم الإثنين، حدد بموجبه يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وتنظم الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد المكون من 40 عضوًا.

ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي، وفقًا لوكالة أنباء البحرين “بنا” على دعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين إلى مقار لجان الاقتراع والفرز وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب يوم السبت الموافق 24 /11 /2018.

وتجرى الانتخابات وفق الأمر الملكي في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية في الخارج يوم الثلاثاء الموافق 20 /11 /2018، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 27 /11 /2018.

وجاء في المادة الثانية انه “يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 17/ 10 /2018 وحتى يوم الأحد الموافق 21/ 10 /2018، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق الانتخابية إلى اللجان المختصة”.

وكانت آخر انتخابات تجرى في البحرين عام 2014، بمشاركة 349 ألفًا و713 ناخبًا، وبلغت نسبة المشاركة فيها 51%، في إقبال وصف بالتاريخي.