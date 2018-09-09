البحرين: قطر تسن قوانين ترحب بمن تآمر على وطنه

قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، يوم الأحد، إن قطر “تبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن تآمر على وطنه”.

ونشر آل خليفة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة أكد فيها أنه “في حين تقدم الدول الأربع (دول المقاطعة) مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر، تضع قطر العراقيل وتبث الأكاذيب وتسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه، في عداء جلي ومخالفات واضحة لاتفاقي الرياض”.

في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر ، تضع قطر العراقيل و تبث الاكاذيب و تسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه ، في عداء جلي و مخالفات واضحة لإتفاقي الرياض — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 9, 2018

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وبسبب علاقتها مع إيران.