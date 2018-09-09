بن سحيم مهاجمًا نظام الدوحة: منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين في قطر

هاجم المعارض القطري وعضو الأسرة الحاكمة في قطر، الشيخ سلطان بن سحيم، نظام بلاده، متهمًا إياه بالعبث بمصلحة البلاد وعدم مراعاة مصالح مواطنيه، عبر السعي إلى رضا الغرب على حساب السيادة الوطنية.

وكتب بن سحيم، في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: ” التجنيس لا يتوقف.. الإقامة مفتوحة على مصراعيها.. قوانين تصدر ضد مصالح القطريين.. منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين.. كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربي.. يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم”.

كما قال في تغريدة أخرى: “أي نظام هذا الذي لا يراعي منفعة مواطنيه ويضع مصلحتهم في المرتبة الأخيرة؟! أي نظام هذا الذي يبحث عن الرضا الكاذب لدى الغرب ولا يهتم بانعكاس قراراته على سيادة الدولة؟! يفعلون ذلك وكأن بلادنا في حاجة لمزيد من الاختلال في التركيبة السكانية.. لك الله ياقطر”.

التجنيس لا يتوقف.. الإقامة مفتوحة على مصراعيها.. قوانين تصدر ضد مصالح القطريين.. منفعة الأجانب مقدمة على المواطنين.. كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربي..

يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم.. — سلطان بن سحيم آل ثاني (@Sultan_Al_thani) September 9, 2018