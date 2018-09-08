البحرين تعتقل 14 إيرانيًا دخلوا البلاد بجوازات سفر مزورة

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم السبت، أنّها ألقت القبض على 14 إيرانيًا دخلوا المملكة بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية.

ونقل بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية، عن مدير الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قوله، إنّه “فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم، والقبض عليهم”.

وأشار إلى أنّ المقبوض عليهم “اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية، وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية”.

وبينما أعلن المسؤول الأمني البحريني، أنّه “تم استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم”، أكد أنّه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة”.