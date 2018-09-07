اجتماع مقتحمي مجلس الأمة الكويتي على مأدبة عشاء في تركيا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء وحسابات إخبارية في الكويت، النائب السابق والمعارض مسلم البراك برفقة عدد كبير من الأشخاص على مأدبة عشاء في أحد مطاعم تركيا، التي يتواجد فيها البراك منذ نحو شهرين.

وقال النشطاء تعليقاً على المقطع، الذي لا يمكن التأكد من تاريخه، إن “البراك كان برفقة عدد من السياسيين الكويتيين ومنهم النائب جمعان الحربش المدان في قضية اقتحام المجلس، على مأدبة عشاء في تركيا”.

ويواجه كل من البراك والحربش حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف في قضية اقتحام مجلس الأمة، التي صدر فيها الحكم في شهر تموز/ يوليو الماضي، برفقة نواب سابقين وحاليين ونشطاء كانوا قد شاركوا في القضية، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة والامتناع عن العقاب.

وكان عدد من النشطاء قد ذكروا في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي أن البراك والذي غادر الكويت قبيل صدور الحكم النهائي في قضية اقتحام المجلس، قد حصل على إقامة تركية لمدة خمس سنوات، الأمر الذي لاقى تبايناً في مواقف النشطاء (بالرغم من عدم تأكيد الخبر من النائب المعارض )، بين مرحب، وبين من اعتبر أن “منحه الإقامة هو ورقة ستستخدمها السلطات التركية من خلال تهيئة تربة خصبة للمعارضة الكويتية لاستخدامها وقتما شاءت”.