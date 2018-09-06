الفساد يلاحق والد وزيرة كويتية فارق الحياة قبل 27 عامًا

دافعت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، الدكتورة جنان محسن بوشهري عن والدها، بعد قولها إن هناك شائعات حول حصوله على مناقصات بغير وجه حق من الدولة.

وذكرت بوشهري في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن والدها توفي قبل 27 عامًا، فكيف يمكنه الحصول على مناقصة بعد وفاته.

وقالت،”إلى من أطلق إشاعة حصول والدي على مناقصات من الدولة .. والدي توفاه الله بعد التحرير بأشهر قليلة، أي قبل 27 عامًا، ولا أعلم كيف يصرح المتوفى من قبره عن مناقصات كما نشرت في إشاعتك!”

ويبدو أن الوزيرة الكويتية شعرت أن هناك من يتربص بها؛ بهدف تحقيق مصالح شخصية عن طريق الضغط عليها باستخدام الشائعات.

وأضافت: “إشاعاتكم السابقة والقادمة، لن تثنيني عن البر بقسمي والقيام بواجباتي”.

الغريب أن بعض المعلقين على التغريدة، قالوا إنه لا توجد شائعات منتشرة حول والد الوزيرة، وإنهم لم يسمعوا بمثل هذه القضية من قبل، فيما قال البعض إنها قد تكون ردًا على معلومة وصلت إلى مسامع الوزيرة.

فيما استغل بعض المعلقين قول الوزيرة إن الشائعة لن تثنيها عن القيام بواجباتها، عارضين عليها عددًا من الشكاوى التي يواجهونها في المشاريع السكنية، وعدم تسليم بعض المشروعات المعلن عنها سابقًا، حتى الآن.

يذكر أنه قبل أن تتولى المهندسة جنان بوشهري الحقيبة الوزارية، كانت تعتبر أول امرأة كويتية تشارك بانتخابات عامة كمرشحة، بعد إقرار قانون حقوق المرأة السياسية عام 2005.