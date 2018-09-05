قرقاش: إساءة “الإصلاح اليمني” لرموز الإمارات لن تثنينا عن تأدية المهمة في اليمن

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، أن الإساءة لرموز الإمارات، والتحالف العربي من قبل جهات معروفة في حضرموت لن يثنيهم عن مواصلة المهمة في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن “السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات، والتحالف في حضرموت وبعض مناطق الجنوب، والتي يوجهها حزب الإصلاح اليمني، لن تثنينا عن تأدية المهمة”.

وأضاف:” قناعتنا أنها أقلية حزبية لا تريد الخير لليمن، والتحالف في سعيه لتثبيت الاستقرار لن تهزه هذه التصرفات”.