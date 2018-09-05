أمير قطر يزور ألمانيا‎ لضخ مليارات جديدة

يبدأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا سيعلن خلالها ضخ استثمارات جديدة ضخمة في البلاد، ضمن مساعي ما يوصف بأنه شراء للدعم الدولي في مواجهة المقاطعة.

ومن المقرر أن يعقد أمير قطر، خلال الزيارة التي لم يعلن عن مدتها، عدة لقاءات مع الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل؛ تتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان علي شريف العمادي وزير المالية قال إن قطر ستعلن عن مجموعة من الاستثمارات الضخمة في “ألمانيا” على هامش “منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار” الذي سيحضره الأمير تميم.

ومنذ بدء الأزمة القطرية، والدوحة تعلن عن استثمارات وصفقات بمليارات الدولارات مع الدول المؤثرة على الساحة الدولية من الولايات المتحدة إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

ويصف محللون هذه المساعي بأنها حملة الاسترضاء، والعلاقات العامة باهظة الثمن التي قادتها قطر؛ لكسب التأييد الدولي في مواجهة الشواهد على تحالفها مع جماعات مصنفة إرهابية.