زيارة ممثل أمريكي للكويت تثير جدلًا واسعًا

أبدى عدد من النواب والنشطاء الكويتيين استياءهم من توجه إحدى الجهات في البلاد لاستضافة الممثل الأمريكي الكوميدي إدي جريفين، الشهر المقبل، مطالبين السلطات بالتدخل لمنعه من الدخول؛ لإساءته للإسلام ومحاسبة من قام بدعوته.

وثارت المطالبات النيابية والشعبية لوزارة الداخلية لمنع دخول الممثل “الملحد” الذي اشتهر بـ “الاستهزاء بالأديان والسخرية من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام”، الأمر الذي دفع النشطاء إلى مطالبة المحامين برفع قضية ضده بتهمة “ازدراء الأديان”.

وعبر وسم #لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت، الذي أطلقه النشطاء ليتصدر الأعلى تداولًا خلال ساعات قليلة، بادر المغردون ومن بينهم نواب في مجلس الأمة للتعبير عن غضبهم، إضافة إلى تبني عدد من النواب القضية ورفعها إلى الحكومة للتدخل.

حالياً مع مسؤولي وزارة الداخلية لمنع دخول هذا الملحد وأمثاله ممن صرحوا بطعنهم في ديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام

ولا يمكن قبول السماح لمن يبث سمومه وإلحاده أن يدخل بلادنا ليفسد اولادنا #لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت — نايف المرداس (@Nayef_Almrdas) September 3, 2018

ورغم عدم معرفة اسم الجهة التي تنوي استقبال الممثل جريفين، فقد أعلن النشطاء رفضهم لاستقبال الملحدين في الكويت دفاعًا عن الدين، وكان الناشط عبدالرحمن النصار من بين الذين طالبوا بمنع دخول الممثل الكوميدي، مستذكرًا إساءته للإسلام من خلال أحد مقاطع الفيديو: “استمعوا ماذا يقول عن ديننا ونبينا ﷺ وعيسى عليه السلام .. يجب أن يحاسب من قام بدعوته بتهمة ازدراء الأديان .. نتمنى من إخواننا المحامين رفع قضية على هذا الملحد لازدرائه ديننا قبل أن يدخل الشهر القادم”.

وقال رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية في كلية الشريعة الدكتور حمد الهاجري: “الدين أهم الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها وتكميلها، فحافظوا على دين المسلمين بمنع دعاة الإلحاد والزندقة من دخول بلادهم”.

الدين أهم الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها وتكميلها

فحافظوا على دين المسلمين بمنع دعاة الإلحاد والزندقة من دخول بلادهم #لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت — أ. د. حمد الهاجري (@Dr_HamadAlhajri) September 3, 2018

#لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت استمعوا ماذا يقول عن ديننا ونبيا ﷺ وعيسى عليه السلام .. يجب أن يحاسب من قام بدعوته بتهمة ازدراء الأديان .. نتمنى من إخواننا المحامين رفع قضية على هذا الملحد لازدرائه ديننا قبل أن يدخل الشهر القادم .. pic.twitter.com/kWeK4HmBGe — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) September 3, 2018

ولاقت قضية الممثل الساخر تفاعلًا من قبل نواب مجلس الأمة، الذين باشروا اتصالاتهم مع وزارة الداخلية للتدخل، حيث قال النائب نايف المرداس: “حاليًا مع مسؤولي وزارة الداخلية لمنع دخول هذا الملحد وأمثاله ممن صرحوا بطعنهم في ديننا ونبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن قبول السماح لمن يبث سمومه وإلحاده أن يدخل بلادنا ليفسد أولادنا”.

في حين أعلن النائب خالد المونس تواصله مع وزير الداخلية مباشرة، وقال: “تم التواصل مع الأخ معالي وزير الداخلية رغم فارق الوقت والمتواجد حاليًا في الولايات المتحدة، ووعدنا خيرًا بعدم استقبال أي ملحد يسيء للعقيدة الإسلامية بأي صورة من صورالاستهزاء، عقيدتنا خط أحمر لا نقبل المساس بها”.

تم التواصل مع الأخ معالي وزير الداخلية رغم فارق الوقت والمتواجد حالياً في الولايات المتحدة ووعدنا خيراً بعدم استقبال أي ملحد يسيء للعقيدة الإسلامية بأي صورة من صور الإستهزاء

عقيدتنا خط أحمر لانقبل المساس بها#لا_لدخول_الملحد_جريفين_الكويت — خالد محمد المونس???????? (@khaledAlmoanes) September 3, 2018

وبالرغم من عدم إصدار وزارة الداخلية أي بيان رسمي حول الموضوع حتى الآن، فقد تداول عدد من النشطاء “أنباء تفيد بمنع وزارة الداخلية دخول الممثل الساخر إلى البلاد”.

ورغم الغضب والاستياء، فقد أبدى آخرون استغرابهم من الحملة ضد الممثل لكونه “ملحدًا”، مطالبين “بإدخاله ومناقشته من قبل مختصين وإقناعه بالحوار من خلال الحديث عن دين الإسلام علَه يهتدي”.

وإدي غريفين هو ممثل كوميدي أميركي، في العقد الخامس من عمره، اشتهر باستهزائه من الأديان، حيث ظهر في أكثر من مقطع فيديو ساخر، لينتقد الأديان والأنبياء والشعائر الإسلامية بسخرية.