مع إعلان أول رائدي فضاء إماراتيين.. محمد بن راشد: الإنسان العربي “يستطيع” إذا توافرت له الظروف

أكد نائب رئيس دولة الإمارات،‎ حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، أن الإمارات لديها البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة.

ونشر الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدات قال فيها: “لدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة ١٠٠٪ ولدينا رواد فضاء مواطنون، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات ٢٠ مليار درهم”.

وأضاف “الأهم.. لدينا الإنسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء .. الخلاصة: الإنسان العربي “يستطيع” إذا توافرت له الظروف”.

وتابع “لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة ١٠٠٪ ولدينا رواد فضاء مواطنون، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات ٢٠ مليار درهم .. والأهم.. لدينا الإنسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء .. الخلاصة: الإنسان العربي “يستطيع” إذا توافرت له الظروف.”

في إنجاز عربي جديد .. نعلن اليوم عن أسماء أول رائدي فضاء عرب لمحطة الفضاء الدولية .. هزاع المنصوري وسلطان النيادي .. هزاع وسلطان يمثلان كل الشباب العربي .. ويرفعان سقف الطموحات للأجيال الإمارتية الجديدة.. ألف مبروك لشعبنا وشبابنا . pic.twitter.com/kvl2VHtw4u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 3, 2018

لدينا اليوم البرنامج الوحيد لاطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة ١٠٠٪ ولدينا رواد فضاء مواطنين ، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات ٢٠ مليار درهم .. والأهم.. لدينا الانسان الذي لا سقف لطموحاته الا السماء .. الخلاصة:الانسان العربي "يستطيع" اذا توفرت له الظروف — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 3, 2018

من جانبه، بارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليُّ عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لأول رائدي فضاء إماراتيين وهما: هزاع علي عبدان خلفان المنصوري، وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي.

وبيَّن في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه إنجاز جديد يعكس قوة تحدي ابن الإمارات وعزيمته وإصراره على بلوغ أعلى المراتب .. كل التوفيق والنجاح لهما في مهمتهما المقبلة”، بحسب التغريدة.

نبارك لهزاع علي عبدان خلفان المنصوري وسلطان سيف مفتاح حمد النيادي بمناسبة اختيارهما أول رائدي فضاء إماراتيين .. إنجاز جديد يعكس قوة تحدي ابن الإمارات وعزيمته وإصراره على بلوغ أعلى المراتب .. كل التوفيق والنجاح لهما في مهمتهما المقبلة. pic.twitter.com/pAS66B0LKo — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 3, 2018

وفي تغريدة أخرى، قال الشيخ محمد بن زايد، “مثلما لا حدود للفضاء .. فلا حدود لطموحاتنا في تحقيق مزيد من الإنجازات لوطننا .. وثقتنا كبيرة في أبنائنا في حمل راية الإبداع والتفوق والتميز”.