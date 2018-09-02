أمير الكويت يلتقي ترامب في واشنطن قبيل القمة الخليجية الأمريكية

يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم غد الاثنين، إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية كونا، إن وفدًا كويتيًا رسميًا سيرافق أمير الكويت في زيارته للعاصمة واشنطن.

ولم يتضح بعد ما الذي سيناقشه الزعيمان لكن أمير الكويت قاد جهود الوساطة لحل أزمة قطر.

وكانت تقارير إعلامية عديدة كشفت أن إدارة ترامب تخطط لعقد قمة موسعة لمجلس التعاون الخليجي، تستضيفها الولايات المتحدة، وتبحث قضايا المنطقة الساخنة، مع تفادي بحث أزمة قطر.

ومع ذلك، لا يبدو أن أزمة قطر ستكون جزءًا من جدول الأعمال، فقد نقلت وكالة رويترز أن الرياض وأبوظبي أكدتا لواشنطن أن الخلاف مع قطر لن يمثل مشكلة.

ونقلت الوكالة أنه تقرر مبدئيًا عقد القمة في واشنطن في الـ 12 والـ13 من أكتوبر، وأنها ستشهد تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو “ناتوعربي“.