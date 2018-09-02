البحرين تعلن الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

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مجلس حقوق الإنسان مؤلف من 47 دولة، كلها أعضاء في الأمم المتحدة، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة.