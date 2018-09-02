البحرين تعلن الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان

كشفت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأحد، عن ترشح مملكة البحرين بشكل رسمي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للدورة 2019-2021.
وقالت صحيفة “الأيام” المحلية، إن مساعد وزير الخارجية عبد الله الدوسري، هو من تولى الإعلان عن ترشح البحرين لهذا المجلس، وذلك خلال اجتماعه مع السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة البحرين.
ومجلس حقوق الإنسان مؤلف من 47 دولة، كلها أعضاء في الأمم المتحدة، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.