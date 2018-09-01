بالفيديو.. اعتداء جماعي على رجال أمن في الكويت

بالفيديو.. اعتداء جماعي على رجال أمن في الكويت

أظهر مقطع فيديو حادثة الاعتداء خلال ضبط بعض المستهترين في الحفل

المصدر: فريق التحرير

تعرض عدد من رجال الأمن الكويتي للاعتداء بالضرب أثناء محاولتهم اعتقال أشخاص مارسوا “تفحيطًا” خطيرًا، خلال حفل زفاف صديق لهم في منطقة الجهراء.

ونشرت حسابات كوتية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة الاعتداء ليلًا بعد أن قام رجال الأمن بضبط بعض المستهترين الذين أغلقوا الطرق وقاموا بـ “التقحيص” في حفل زفاف صديق لهم.

وأظهرت لقطات تفاصيل الواقعة وبداية مشاهدها التي أدت إلى إغلاق طريق عام من قبل مفحطين بالسيارات لتهنئة صديقهم بحفل زفافه.

وذكرت وسائل إعلام محلية لاحقًا أن وزارة الداخلية ألقت القبض على ثمانية اعتدوا على رجال الأمن بالجهراء.

وذكر نشطاء أن المتورطين في الاعتداء معظمهم من البدون.

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