بالفيديو.. اعتداء جماعي على رجال أمن في الكويت

تعرض عدد من رجال الأمن الكويتي للاعتداء بالضرب أثناء محاولتهم اعتقال أشخاص مارسوا “تفحيطًا” خطيرًا، خلال حفل زفاف صديق لهم في منطقة الجهراء.

ونشرت حسابات كوتية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة الاعتداء ليلًا بعد أن قام رجال الأمن بضبط بعض المستهترين الذين أغلقوا الطرق وقاموا بـ “التقحيص” في حفل زفاف صديق لهم.

فيديو عدد من الأشخاص يعتدون على رجال الأمن في #الجهراء بعد قيامهم بضبط المستهترين الذين تسببوا بإغلاق الطرق والتقحيص في حفل زفاف صديقهم. pic.twitter.com/2abhv1lxDA — ديوان الكويت ???????? (@aldew3n_q8) August 31, 2018

وأظهرت لقطات تفاصيل الواقعة وبداية مشاهدها التي أدت إلى إغلاق طريق عام من قبل مفحطين بالسيارات لتهنئة صديقهم بحفل زفافه.

شاهد ماحصل في تيماء قبل أيام وتسبب بتعطيل سيارة اسعاف كانت في طريقها لاسعاف حالة عاجلة#الجهراء#الكويت pic.twitter.com/eCS16mbDUt — الجهراء الإلكترونية (@JahraKw) September 1, 2018

وذكرت وسائل إعلام محلية لاحقًا أن وزارة الداخلية ألقت القبض على ثمانية اعتدوا على رجال الأمن بالجهراء.

وذكر نشطاء أن المتورطين في الاعتداء معظمهم من البدون.