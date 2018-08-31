قرقاش يؤكد أهمية الموقف الفرنسي حول ضرورة دخول إيران في مفاوضات موسعة بشأن برنامجها النووي

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حول دخول إيران في مفاوضات موسعة حول عدة ملفات، مهم للغاية.

وكتب قرقاش في حسابه على موقع “تويتر”: “تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأنه “لا يمكن لإيران تفادي مفاوضات موسعة حول ٣ ملفات تشغل الأوروبيين” مهم للغاية، ويشير إلى توجه الملف الإيراني بعيدًا عن المزايدات اللفظية، ويبقى أن المشكلة ليست فقط في التقنيات، بل في طبيعة النظام الإيراني”.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس الخميس، إنه يجب على طهران بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، أن تستعد للتفاوض على خططها النووية المستقبلية وترسانتها من الصواريخ الباليستية، ودورها في الحرب في سوريا واليمن.