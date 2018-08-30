فور وصوله من رحلة العلاج.. وزير الدفاع الكويتي يشارك في تشييع الضابطين المتوفيين (صور)

شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، ناصر صباح الأحمد، اليوم الخميس، في تشييع جثماني الضابطين هديب راشد السوارج وفالح سعد العازمي، اللذين توفيا، يوم أمس الأربعاء.

وفور وصوله من جمهورية ألمانيا إلى الكويت، بعد أشهر من غيابه لتلقي العلاج، بادر الشيخ ناصر إلى المشاركة في تشييع الضابطين بالرغم من وضعه الصحي.

وظهر الشيخ ناصر واضعًا كمامة على فمه متقدمًا المشيعين، في مبادرة منه لمشاركة أهالي الضابطين في مصابهم، بمشاركة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، ونائب رئيس الأركان الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، وكبار قيادات الجيش.

وكان الشيخ ناصر قد أجرى عملية جراحية منذ نحو شهرين لاستئصال ورم في الرئة في مستشفى بألمانيا تكللت بالنجاح، ليستمر مكوثه هناك لاستكمال علاجه قبل أن يقطعه للعودة إلى البلاد ومشاركته في تشييع الضابطين.

ورحب عدد من النشطاء بينهم نواب بمبادرة الشيخ ناصر، حيث قال النائب الحميدي السبيعي: “قطع علاجه ورجع للكويت ليعزي عائلات الطلبة المتوفين العازمي والسوارج وليشرف على التحقيق. هذا إحساس بالمسؤولية واهتمام بالصالح العام نفتقدها غالبًا من الوزراء، راهنا عليه ولم يخيب ظننا، الأخ الوزير ننتظر قراراتك ومحاسبة فورية للمقصرين فأرواح عيالنا مولعبه”.

قطع علاجه ورجع للكويت ليعزي عائلات الطلبة المتوفين العازمي والسوارج وليشرف عالتحقيق هذا إحساس بالمسئولية وإهتمام بالصالح العام نفتقدها غالباً من الوزراء ، راهنا عليه ولم يخيب ظننا ، الأخ الوزير ننتظر قراراتك ومحاسبة فورية للمقصرين فأرواح عيالنا مولعبه #ناصر_صباح_الأحمد — الحميدي السبيعي (@lawyerhumaidi) August 30, 2018

وعلّقت الكاتبة فجر السعيد: “أرفع القبعة لمعالي النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد، فرغم آلامه وتحذيرات الأطباء إلا أنه أبى إلا يعود للكويت ويتقدم مشيعي أبنائه الضباط .. هذي مايتعلمونها بالمدرسة هذي يورثونها بالدم من صباح الأحمد”.

أرفع القبعه لمعالي النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد فرغم آلامه وتحذيرات الأطباء الا أنه أبى الا يعود للكويت ويتقدم مشيعي أبناءه الضباط .. هذي مايتعلمونها بالمدرسه هذي يورثونها بالدم من صباح الأحمد … #حاكم ???????? https://t.co/uS70dEkBGj — فجر السعيد ???????? (@AlsaeedFajer) August 30, 2018

وأثارت وفاة الضابطين استياءً شعبيًا؛ بسبب تكرار الحادثة أربع مرات خلال أقل من عام، الأمر الذي دفع النشطاء إلى مطالبة وزير الدفاع لمحاسبة المسؤولين عن حوادث الوفاة، بالرغم من تأكيد وزارة الدفاع على تشكيل لجنة بمشاركة وزارة الصحة للوقوف على أسباب الوفاة.