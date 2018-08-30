قرقاش يعلق على مقال سفير قطر في “واشنطن بوست”

علق أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، اليوم الخميس، على مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” لسفير قطر في واشنطن.

وقال قرقاش في تغريدة على “توتير” معقبًا: “مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن استمرار في سياسة الارتباك التي ميّزت الدوحة، “عودة الوعي” القطري بشأن اليمن انتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح”.

مقال سفير قطر في الواشنطن بوست وتصريح وزير خارجيتها بشأن اليمن إستمرار في سياسة الإرتباك التي ميّزت الدوحة، "عودة الوعي" القطري بشأن اليمن إنتهازية تعودناها من نظام الدوحة وسياسة إعادة التموضع والتقارب مع الخطاب الإيراني لن تفلح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 30, 2018

وكان السفير القطري في واشنطن نشر مقالًا في صيحفة “واشنطن بوست” زعم فيه أن السعودية والإمارات تمولان الجماعات الإرهابية وتعقدان صفقات معها في اليمن.

ورداً على هذه المزاعم، قال قراقش “أما تكرار الإدعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ التزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره”.

أما تكرار الإدعاءات الإخوانية بشأن مواجهة التحالف للقاعدة من قبل السفير القطري فلن يفلح في ظل تلكؤ الدوحة في تنفيذ إلتزاماتها لواشنطن بشأن دعمها للإرهاب، وترديد أن قطر الحليف الأصدق لأمريكا جزء من جملة خطابات كل موجه لجمهوره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 30, 2018

وتابع: “التحامل والتآمر وحرق الجسور ميّز الدوحة في تعاملها المرتبك مع أزمتها، وتصريح وزير خارجية قطر ومقال سفيرها في واشنطن الْيَوْمَ هو الظهور العلني لسياسة في اليمن أقرب لإيران والحوثي، والنتيجة أن شتاء قطر المظلم سيطول”.