السلطات الكويتية تفتح تحقيقًا لكشف ملابسات وفاة ضابطين

نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، اثنين من عناصرها اللذين وافتهما المنية ظهر يوم الأربعاء، في حين لم يتم الكشف عن أسباب الوفاة.

وقالت رئاسة الأركان عبر حساب منسوب لها في “تويتر”: إن “المتوفيين من الدفعة 46، وهما الطالب ضابط هديب راشد السوارج، والطالب ضابط فالح سعد العازمي”.

وأوضحت الرئاسة قيام جهات الاختصاص في الكويت بمباشرة إجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الوفاة، داعيةً لهما بالمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة “داعين لهما بالرحمة، إضافة إلى استياء البعض من تكرار حالات الوفاة للطلبة الضباط.

وشهد شهر شباط/ فبراير الماضي حالة وفاة قيل إنها كانت بسبب الإهمال الطبي، وسبقتها بأيام حالة وفاة أخرى لضابط من ذات الدفعة”.