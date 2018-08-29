السلطات الكويتية تفتح تحقيقًا لكشف ملابسات وفاة ضابطين

نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء، اثنين من عناصرها اللذين وافتهما المنية ظهر يوم الأربعاء، في حين لم يتم الكشف عن أسباب الوفاة.
وقالت رئاسة الأركان عبر حساب منسوب لها في “تويتر”: إن “المتوفيين من الدفعة 46، وهما الطالب ضابط هديب راشد السوارج، والطالب ضابط فالح سعد العازمي”.
وأوضحت الرئاسة قيام جهات الاختصاص في الكويت بمباشرة إجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الوفاة، داعيةً لهما بالمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر الوفاة “داعين لهما بالرحمة، إضافة إلى استياء البعض من تكرار حالات الوفاة للطلبة الضباط.
وشهد شهر شباط/ فبراير الماضي حالة وفاة قيل إنها كانت بسبب الإهمال الطبي، وسبقتها بأيام حالة وفاة أخرى لضابط من ذات الدفعة”.
إيماناً بقضاء الله وقدره
تنعى #رئاسة_الاركان
الطالب ضابط/ هديب راشد السوارج
والطالب ضابط/فالح سعد العازمي من الدفعة ٤٦ والذين وافتهما المنية ظهر اليوم سائلين الله عز وجل لهما المغفرة ولذويهما الصبر والسلوان وقد باشرت جهات الإختصاص إجراءات التحقيق بالواقعة للوقوف على أسباب الوفاة pic.twitter.com/6BPJvUV7oO
— الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) August 29, 2018