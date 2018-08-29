كويتي يشتكي فتاة تحرشت به وعاكسته برسائل غزل

سجل كويتي بحق فتاة قضية إساءة استخدام هاتف وتحريض على الفسق والفجور، بعد استمرارها بالتحرش به ومعاكسته من خلال إمطاره برسائل غزل على هاتفه.

وأفاد المواطن في إفادته، بأن فتاة تحرشت به هاتفيًا وأرسلت له رسائل غزل نصية على هاتفه، حيث زود الشرطة برقم هاتفها ونسخة من الرسائل، وفق صحيفة “الرأي” المحلية.

وقال المشتكي إنه “سبق وطلب من الفتاة التوقف عن أفعالها، لكنها استمرت بإرسال العبارات الغزلية له وأصرت على التحرش به”.

وجار التحري عن بيانات الفتاة لضبطها وإحضارها على ذمة القضية للتحقيق معها في الاتهام المنسوب إليها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.