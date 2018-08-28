نائب كويتي: محمد صلاح يقدم خدمة لمصر تفوق خدمات الجيش المصري 40 عامًا

زعم النائب الكويتي وليد الطبطبائي، أن اللاعب المصري الدولي محمد صلاح، يقدم خدمة لمصر تفوق ما قدمه الجيش المصري على مدى 40 عامًا مضت.

جاء حديث الطبطبائي في معرض ردّه على اللاعب المصري السابق مجدي عبد الغني، الذي أشار إلى أن “اللاعب محمد صلاح لم ينهِ الخدمة العسكرية داخل مصر“.

وقال الطبطبائي في صفحته على “تويتر” الثلاثاء، “ليكن معلومًا للأخ مجدي أن ما يقدمه اليوم محمد صلاح من خدمة لمصر يفوق خدمات الجيش المصري بكامله على مدى أكثر من ٤٠ سنة مضت، فبلاش هدم وتحطيم للطاقات المبدعة والاستثنائية”.

اللاعب السابق #مجدي_عبدالغني يعيّر اللاعب الخلوق والمبدع #محمد_صلاح بأنه لم يخلص الخدمة العسكرية داخل #مصر !!

ليكن معلوما للأخ مجدي إن مايقدمه اليوم محمد صلاح من خدمة لمصر يفوق خدمات الجيش المصري بكامله على مدى أكثر من ٤٠ سنة مضت ..

فبلاش هدم وتحطيم للطاقات المبدعة والاستثنائية!! pic.twitter.com/b59zvb1ek7 — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) August 28, 2018

ووليد الطبطبائي محسوب على تيار الإسلام السياسي وهو داعم لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول العربية.