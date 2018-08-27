الإمارات.. “الطيران المدني”: حركة الملاحة الجوية في مطار دبي تسير بشكل اعتيادي

قالت هيئة الطيران المدني في دولة الإمارات، اليوم الإثنين، إن حركة الملاحة الجوية في الدولة تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

وأكدت الهيئة أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية، بخصوص مطار دبي الدولي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وكالة أنباء الإمارات عبر حسابها بموقع “تويتر”؛ تعليقًا على مزاعم حوثية باستهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة.

وكان ناشطون قد نشروا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، مقاطع وصورًا تؤكد أن الأمور تسير بشكل طبيعي في مطار دبي.