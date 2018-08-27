أملًا بحلحلة الأزمة.. رسالة من روحاني لقابوس ضمن مساعي الوساطة مع واشنطن

تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد، اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي تسعى بلاده لفتح قناة حوار مع واشنطن؛ لحل الخلاف بشأن الاتفاق النووي.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان قابوس تلقى “رسالة خطية من روحاني، تسلمها وزير ديوان البلاط السلطاني خالد البوسعيدي، خلال استقباله في مكتبه السفير الإيراني لدى السلطنة، محمد رضا نوري”.

ولم تكشف المصادر الرسمية في البلدين عن مضمون الرسالة، التي تأتي في أعقاب تقارير أفادت بأن طهران تبحث عن وساطة عمانية؛ من أجل “حوار غير معلن” يهدف لتهدئة الخلاف مع واشنطن.

وعادة ما تتكتم طهران على المفاوضات السريّة التي تجريها مع الولايات المتحدة، كما في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إذ كانت مسقط هي الوسيط بين الطرفين.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قد زار واشنطن، الشهر الماضي، وذلك بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى مسقط.

في غضون ذلك، قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الإثنين، إنّ مواقف وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتلاءم مع الأعراف السائدة، مشيرًا إلى أن لغة الحوار والنهج الدبلوماسي باتت هي السبل المفضلة لدى قادة الدول”، في إشارة إلى تطلع بلاده لمثل هذا النهج مع الولايات المتحدة.

وكان موقع “ديبكا” الإسرائيلي، كشف الشهر الماضي، أنَّ إيران وأمريكا بصدد فتح حوار غير مباشر، بوساطة سلطنة عمان؛ للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وجاء في تقرير نشره الموقع الإسرائيلي، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمر في مطلع تموز/ يوليو، ببحث شروط الرئيس الأمريكي، للتوصل إلى صفقة نووية جديدة، تجنب إيران العقوبات؛ إثر قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق الحالي.