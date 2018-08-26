روحاني مؤكدًا دعم بلاده لقطر: شركاتنا ستصدر التقنية للدوحة

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، التأكيد على دعم بلاده المتواصل لقطر، في مواجهة جيرانها الخليجيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين روحاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب الرئاسة الإيرانية، التي لم توضح من المبادر بالاتصال.

وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية، فإن روحاني “أكد على استمرار دعم إيران للدوحة أمام العقوبات غير القانونية”، موضحًا، “تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع دولة قطر”.

ودعا روحاني أمیر قطر للمشارکة في منتدی الشراکة الآسیویة في طهران، معتبرًا أن محاولة تسهيل أنشطة التجار والمستثمرين الإيرانيين والقطريين أمر ضروري، قائلًا: “تأسيس خط الملاحة المشتركة قد يساعد تجارة البلدين”.

ولفت روحاني إلى أن الشركات الإيرانية المشاركة في تنفيذ المشروعات الإعمارية بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بمونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة، تستعد لتصدير الخدمات التقنية والهندسية لقطر.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره لدعوة روحاني للمشاركة في منتدى الشركة الآسيوية بالعاصمة طهران، بحسب موقع الرئاسة، مشيرًا لمواقف إیران التي وصفها بـ”البناءة”، قائلًا: “قمنا باجتیاز الحظر الظالم و المشاکل الناجمة عنه بفضل التلاحم و الانسجام للشعب القطري، و تعاون بعض البلدان الصدیقة الجارة کإیران، و لاننسی موقف إیران من هذا الحصار الظالم أبدًا”.

و أضاف أمیر دولة قطر: “مازالت قطر تتابع تعزیز علاقاتها مع طهران، و ترحب بالحلول السلمیة للمشاکل السیاسیة”.

ويأتي ذلك بينما تتزايد الأصوات المحذرة من تنامي علاقات إيران وقطر.

واعتبر تيد بود عضو مجلس النواب الأمريكي، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة العقوبات على إيران، يهدف في المقام الأول إلى الضغط على طهران؛ لوقف دعمها للإرهاب، لكنه شدد على أن هذه الحملة يجب أن تستهدف أيضًا قطر؛ بسبب تمويلها للعمليات الإرهابية.

وقال إن هناك دلائل موثقة، تؤكد أن الحكومة القطرية تقوم بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وإنها تساعد إيران على تفادي العقوبات الأمريكية.

وأضاف في مقال نشرته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، مساء السبت، أن على واشنطن مراقبة النشاطات التي تقوم بها إيران، في “جميع الجبهات”، وخاصة دعمها المالي والعسكري المتواصل لحزب الله الشيعي اللبناني.