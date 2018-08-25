اعترافات محامي ترامب السابق مايكل كوهين تكشف حصوله على “عمولة” قطرية

أظهرت اعترافات مايكل كوهين المحامي والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه كان يمثل شركة قابضة للشيخ عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني والد وزير الأعمال والتجارة القطري السابق.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية السبت، فإن “كوهين عقد صفقة عقارية لصالح الشيخ القطري في ولاية فلوريدا، تقاضى منها 100 ألف دولار لم يُدرجها في كشوفه الضريبية”.

وجاء في التقرير أن “الصفقة تمثلت ببيع قطعة أرض من ضاحية في فلوريدا تسمى جمبولير، بحسب تقارير استقصائية كانت نُشرت تحت عنوان أوراق بنما، تتضمن تفاصيل عن الملاذات الضريبية التي تلجأ لها شركات العديد من أثرياء العالم”.

وكان مايكل كوهين اعترف للمحقق الفيدرالي المكلف بتقصي علاقات ترامب ومساعديه مع روسيا، أنه “أخفى عن سلطات الضرائب عوائد تبلغ 4 ملايين دولار، بينها ما حصّله من شركة الشيخ القطري”.