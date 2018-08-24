البحرين تستثني الحالات الإنسانية من قرار وقف إصدار تأشيرات الدخول للقطريين

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الجمعة، أنّ قرار إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين؛ يستثني الحالات الإنسانية الخاصة المتعلقة بالعوائل المشتركة.

وأضافت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية “بنا”، أنّ هذه الاستثناءات ستكون “ضمن ضوابط تتضمن مراعاة وترقب حركة انتقال الأموال، خصوصًا في هذه الظروف”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “العدد المسموح به في هذا الصدد سيكون، محدودًا جدًا، في إطار حماية المجتمع البحريني، على أن يتم لاحقًا تحديد ماهية الحالات الخاصة وآلية تقديم الطلبات”.

وكانت البحرين قد أوقفت، الثلاثاء الماضي، إصدار تأشيرات الدخول للقطريين “لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين”، حسب بيان الوزارة.