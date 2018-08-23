جدل الحج الذي تسبب به القرضاوي يصل إلى الكويت

وصلت أصداء تغريدة الشيخ يوسف القرضاوي حول الحج والتي أثارت الجدل مؤخراً، إلى الكويت لتحدث سجالاً مثيراً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصاعد الجدل في الكويت بعد تعليق أحد المدونين هناك على تصريحات القرضاوي، ذاكراً بأن ما أدلى به بتغريدة الحج “لا يحتوي على خلل”.

وكان المواطن الكويتي والذي ينشط في تويتر باسم “كرباج” قد أبدى تساؤلاً حول انتقاد البعض للقرضاوي عقب تغريدته التي أثارت استنكاراً واسعاً عشية وقفة عرفات، والتي ذكر فيها أن “هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه، الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم”.

ماشوف تغريده القرضاوي فيها شي ارجو توضيح الخلل لي ( وبدون سب ) ترا توني قاعد ومالي خلق — كرباج ⚖️ (@kurbaag) August 23, 2018

واستفسر حساب “كرباج” في تغريدة عبر حسابه غير الموثق، “ماشوف تغريده القرضاوي فيها شي أرجو توضيح الخلل لي وبدون سب ترا توني قاعد ومالي خلق”.

وفتحت هذه التغريدة نيران الغضب من قبل نشطاء في مواقع التواصل، الذين سارعوا إلى الهجوم الإلكتروني ضده ونعته ببعض الصفات كـ “العميل والإخونجي”، إضافة إلى بعض التغريدات الساخرة منه وسط تداول للصورة الشخصية عبر حسابه وتطبيقها عبر برامج الصور لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في بعض الدول العربية.

وتحت وسم #كرباج_الإخونچي، اتهم النشطاء صاحب الحساب بالدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، كما جاء في تدوينة لحساب يحمل اسم “مجرد فكرة” والذي يعرف عن نفسه بأنه فهد الحداري، كاتب سياسي مع وقف التنفيذ، “خطأ أن نقول #كرباج_الاخونچي فهو مجرد مغرد ساخر ، لكنه يدخل بتغريدته عن القرضاوي ضمن مجموعة الدفاع بالوكالة عن الاخوان، وهي فرع من شركة “أنا مو الاخوان ولكن …” وهؤلاء يمارسون دور التصدّي لخصوم الاخوان بشكل غير مباشر ويستفتحون بـ “ما يهمني” و”حاولت أفهم” و”بعيداً عن” الخ”.

خطأ أن نقول

#كرباج_الاخونچي فهو مجرد مغرد ساخر ، لكنه يدخل بتغريدته عن القرضاوي ضمن مجموعة الدفاع بالوكالة عن الاخوان ، وهي فرع من شركة "أنا مو الاخوان ولكن …" وهؤلاء يمارسون دور التصدّي لخصوم الاخوان بشكل غير مباشر ويستفتحون بـ (ما يهمني) و(حاولت أفهم) و ( بعيداً عن ) الخ pic.twitter.com/ilEC4oORsL — مجرد فكره (@Just_idea) August 23, 2018

واتهم عدد آخر من النشطاء “كرباج” بتمجيد القرضاوي في تغريدته التي وصفوها “بتنفير الناس من الحج”، ليرد عليهم بأنه “مواطن كويتي ولا يهمه تمجيد القرضاوي”.

وتابع آخرون بتغريدات ساخرة في ذات الموضوع، ومنهم الإعلامي صلاح العلاج الذي قال ساخراً “#كرباج_الاخونچي للاسف انصدمت فيه !”، ليتابع “بلغني انه ياكل كباب في السفارة الايرانية”.

#كرباج_الاخونچي للاسف انصدمت فيه ! — صـلاح العـلاج (@SalahAlelaj) August 23, 2018

#كرباج_الاخونچي بلغني انه ياكل كباب في السفارة الايرانية ???????????? — صـلاح العـلاج (@SalahAlelaj) August 23, 2018

في حين علق الناشط سعد الشعلان مستهزأً ” كرباج لو تسأله شنو الاخوان يقولك فلم مكسيكي مدبلج”.

#كرباج_الاخونچي هههههههههههههههههههههههه كرباج لو تساله شنو الاخوان

يقولك فلم مكسيكي مدبلج — سعـد الشعـلان???????? (@saad_alshalan33) August 23, 2018

وكانت تغريدة القرضاوي قد أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الخليجي، حيث وصفت “بالتغريدة المثيرة للجدل والتي قصد بها إثارة الفتنة والبلبلة بعد نجاح موسم الحج لهذا العام والذي شارك فيه أكثر من مليوني حاج، وذلك للتخفيف عن الحجاج القطريين الذين حرموا من أداء هذه الفريضة بقرار حكومي قطري”.