نجاح موسم الحج يُخرج القرضاوي عن صمته.. “هذا الحج ليس لله”

عشية وقوف الحجيج بعرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وعلى وقع “التلبية” التي صدحت بها حناجر أكثر من ميلوني حاج هذا العام من صعيد عرفة، كان لازمًا على “أبواق قطر” ـ التي منعت مواطنيها من أداء فريضة الحج وأخذت منهم تعهدًا موقعًا بعدم السفر إلى السعودية ـ أن تعزف لحن نشاز منفردًا عله يثير من البلبلة والجدل ما عجزت عنه قناة الجزيرة وحملات التشكيك القطرية التي لم تحقق مبتغاها في “تدويل الحج”.

ولأنه عندما تفشل الماكينة الإعلامية في الإقناع، يتم اللجوء إلى الطابور الثاني، وتصدر الأوامر لرجال الدين أن غردوا “الحج لقطر.. وليس لله تعالى”.

من هنا بدأ يوسف القرضاوي، تغريدته المثيرة للجدل، عندما نسي أو تناسى أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، لمن استطاع إليه سبيلًا، وليس من شعائره حضور قطر أو غيابها.

القرضاوي هاله مشهد الحجيج وهم يتدفقون على عرفات ليشهدوا ركن الحج الأعظم، عندها غرّد قائلًا “هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم”.

هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) August 19, 2018

تغريدة القرضاوي هذه وإن كانت مفهومة المقاصد، فإن عبارة “هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه..”، تكفي لمعرفة ما يراد من التغريدة المثيرة للجدل، والتي هي موجهة في الأساس لـ”الاستهلاك الداخلي”، وإن ألبست لبوسًا “فقهيًا شاذًا”، يراد منه التخفيف عن الحجاج القطريين الذين قد لا يشملهم الاستثناء “لمن استطاع إليه سبيلًا”، والذين حرمهم موقف حكامهم من أداء خامس أركان الإسلام.

غرائب القرضاوي

ولأن يوسف القرضاوي، مرتبط في أذهان الكثيرين بإثارة النعرات والجنوح إلى غير السلم، والشواهد على ذلك كثيرة ومنها فتوى “تبيح العلميات الانتحارية وقتل المدنيين وإراقة دماء المسلمين”، فقد لقيت تغريدته استغرابًا واسعًا خصوصًا وأنها من رجل دين يفترض فيه معرفة الحكم الشرعي من فريضة الحج.. بعيدًا عن “أهوائه” السياسية.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تباروا في التعليق على تغريدة القرضاوي، والتي لا يمكن فهمها خارج سياق سياسي يريد أن يقوّض شعائر الله ويضعها رهينة موقف سياسي متحجر.

وعلّق مغرد يدعي “سالم محمد سالم”، على استهزاء القرضاوي بالحج، قائلًا: “اتقِ الله يا شيخ يوسف ولا تبرر لحكومة قطر تشبهها بالكفار وصدها مواطنيها عن الحج، قال تعالى “إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ”.

هذا التذكير لم يعجب القرضاوي فبادر بحظره، ليعلق سالم بقوله “الجواب: الحظر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم”.

الجواب : الحظر {وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم} pic.twitter.com/578YxXzbpM — سالم محمد سالم (@Salm_M_Salm) August 21, 2018

أما “عادل الفرج”، فذهب إلى التذكير ببعض مواقف القرضاوي الغريبة والموغلة في التقرب للحكام، وخصوصًا من منهم في فلك الإخوان، وكتب “المصنف الإرهابي يوسف القرضاوي مستشار أمير قطر ومفتي تنظيم الحمدين يقلل من شأن ركن من أركان الإسلام، وسبق وأن أثار جدلًا حول حلمهم المزعوم وقال: بأن “الله والملائكة وجبريل يساندون أردوغان”.

وتابع الفرج “كذلك سبق وأن تجرأ على الله وقال: لو أن الله دخل الانتخابات لن يحصل على نسبة 99%”.

المصنف الارهابي #يوسف_القرضاوي مستشار امير #قطر ومفتي #تنظيم_الحمدين_الإرهابي يقلل من شأن ركن من اركان الأسلام وسبق وأن اثار جدلاً حول حلمهم المزعوم وقال: بأن "الله والملائكة وجبريل يساندون اردوغان"

وكذلك سبق وأن تجرأ على الله وقال: لو أن الله دخل الأنتخابات لن يحصل على نسبة99% pic.twitter.com/DMhy7xKNV4 — عادل الفراج (@adelalfarraj) August 22, 2018

واعتبر مغرد آخر، أن التغريدة تعكس نهج قادة الإخوان، وتابع “غاية الحج يالقرضاوي الألفة بين المسلمين والتقريب بينهم.. وليس التحريض والتفتين كما تفعله قنوات قطر وكما دعوت له أنت وصفق لك عزمي وبارك لك نظام الحمدين.. الحج رسالة لم تفهمها أنت ولن يفهمها الخونة”.

وغاية الحج يالقرضاوي

الألفه بين المسلمين

والتقريب بينهم .. وليس التحريض والتفتين

كما تفعله قنوات قطر وكما دعيت له انت

وصفق لك عزمي وبارك لك نظام الحمدين الحج رساله لم تفهمه انت ولن يفهمه الخونه — ‏اح ﺳ̲ـاﺳ̲ـ خاڵـدّ (@vip_vip103) August 21, 2018

وذكّر عبدالله القحطاني، القرضاوي، أن “الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة إذا انفرط عقد ركن انفرطت الأركان كلها، إذا كان هذا كلامك.. معناه لا صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا شهادتك تنفع”.

وأضاف “أنت رجل أغواه الشيطان وأضله فليس لك من الدين ولا يكون لك فتوى علينا”.

عليك من الله ماتستحق ايها المارق على الله ورسوله

الحج ركن من اركان الاسلام الخمسه اذا انفرط عقد ركن انفرطة الاركان كلها

اذا كان هذا كلامك معناه لاصلاة ولاصيامك ولازكاتك ولاشهادتك تنفع

انت رجل اغواه الشيطان واضله فليس لك من الدين ولايكون لك فتوى علينا قبحك الله من رجل سوء — عبدالله???????? القحطاني????????????????#قروب اغلى وطن???????? (@bcS0lUphMzmv2xL) August 21, 2018

تبرير التعهد

مغردون آخرون، أنزلوا تغريدة القرضاوي منزلتها، مؤكدين أنه في ظل مرور موسم الحج الحالي بسلام دون تسجيل حوادث أو أي منغصات، وبعد أن تبددت مخاوف سابقة سوّقتها قطر لمواطنيها، كان لازمًا على السائرين في فلكها “التهوين” على من فاتتهم فرصة الحج بدون عذر شرعي مقبول.

وكتب خلف الشمري، متسائلًا “إذا كان الحج ليس لله سبحانه وتعالى وفيه يوم النحر لمن يكون النحر والمسلمون هم من يطعمون من لحوم ما ينحرونه؟ يصبح رجوعًا لقولك إنه يكون لغيرالله طالما أن الحج ليس لله؟”

وتابع، “أما تغريدتك فالقصد منها تمرير أو إيجاد عذر لهذا التعهد من الدولة على المواطنين ﻻ حول وﻻ قوة إﻻ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل”.

واذا كان الحج ليس لله سبحانه وتعالى

وفيه يوم النحر

لمن يكون النحر والمسلمين هم من يطعمون من لحوم ماينحرونه

يصبح رجوعآلقولك انه يكون لغيرالله طالما

ان الحج ليس لله

ام تغريدتك القصد منها تمرير او ايجاد عذر

لهذاالتعهد من الدوله ع المواطنين

ﻻحول وﻻقوة اﻻبالله

حسبناالله ونعم الوكيل pic.twitter.com/uvhu7yEg4m — خلف الشمري (@klf3al) August 21, 2018

وفي سياق “الإفحام” والرد على هذه التغريدة المثيرة للجدل، استخرج أحدهم من أرشيف القرضاوي ما يناقض موقفه الحالي، وغرّد يقول “أنت مريض وتناقض نفسك.. شاهد الفيديو هذا على ما أظن أنه لما كنت عاقلًا”.

انت مريض وتناقض نفسك .. شاهد الفديو????

هذا على ما أظن انه لما كنت عاقل .. عجوز خرف pic.twitter.com/CAKM89fX3f — بدر ❄HILALY (@AlShaheen33) August 22, 2018

هل “القطرية” من أركان الحج؟

ولم تخل التعليقات من طرائف بعضهم في رده على تغريدة القرضاوي، من ذلك تساؤل لا يخلو من سخرية، طرحه مغرد يدعي “عبد الإله أبا الخيل”.. هل الذهاب للحج بالخطوط القطرية من أركان الحج؟