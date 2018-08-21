أمير قطر يعرض طائرته الباذخة للبيع.. شاهدها من الداخل

كشفت مواقع متخصصة في متابعة قطاع الطيران، أن أمير قطر عرض إحدى طائراته الباذخة للبيع لأسباب غير معلومة حتى الآن.

والطائرة المعروضة للبيع من طراز بوينغ 747- VIP وهي إحدى طائرات أسطول العائلة المالكة القطرية، التي لديها اثنتان منها.

وتتسع الطائرة لـ 76 راكبًا فقط، مقابل أكثر من 400 شخص في النموذج الأصلي للطائرة.

وكانت الطائرة دخلت الخدمة في العام 2015.

وتقدر قيمة الطائرة بنحو نصف مليار دولار، غير أن قيمة الإضافات وتكلفة تشغيل الطائرة قد تصل بقيمهتا إلى نحو مليار دولار.

وتستهلك هذه الطائرة 12 طنًا من الوقود في الساعة.

وتحتوي الطائرة على غرف للنوم وقاعات فخمة للطعام والاجتماعات فضلًا عن المكاتب والحمامات.

ومن غير المرجح أن تباع الطائرة سريعًا؛ نظرًا لندرة من قد يرغبون في شرائها ولديهم المالي الكافي لذلك.