طائرة إماراتية تُغادر إلى السودان لإغاثة متضرري الفيضانات (فيديو)

غادرت الإمارات، الإثنين، طائرة إغاثة على متنها وفد من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إلى السودان، بهدف تنفيذ برنامج إغاثة المتأثرين من الفضيانات في السودان.

وتحمل الطائرة الإماراتية 30 طنًا من المواد الإغاثية الأساسية، ويستهدف برنامج الإغاثة آلاف الأسر المتضررة من السيول التي اجتاحت العاصمة الخرطوم وأجزاء متفرقة من السودان.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق عدة في البلاد، مؤخرًا أمطارًا غير مسبوقة نجم عنها سيول وفيضانات تسببت في مقتل العشرات وأدت إلى انقطاع الكهرباء وتشريد الآلاف من الناس وتدمير المنازل والممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالمرافق العامة والبنية التحتية.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة، إن المؤسسة وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة قامت ومنذ اليوم الأول للفيضانات في السودان الشقيق بالتواصل مع سفارة الدولة لدى الخرطوم للوقوف على مدى الأضرار التي لحقت بالمواطنين ومنازلهم.

وأضاف المصدر أن وفد المؤسسة الإغاثي سيقوم بزيارات ميدانية للمناطق المتضررة وسيتم توزيع 30 طنًا من مواد إغاثية أساسية ومستلزمات إيوائية منها ثلاثة آلاف بطانية و700 خيمة بالإضافة إلى مواد نظافة وتعقيم ومبيدات حشرية تساعد المتضررين من السيول في السودان الشقيق والحد من معانتهم، وفقًا لما نشرتهُ وكالة الأنباء الإماراتية (وام).