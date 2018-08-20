أمير قطر السابق يزور سيدة إيطالية سمحت له باستخدام مرحاضها قبل 21 عامًا

زار أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مسنة إيطالية تبلغ من العمر 98 عامًا، بعد سنوات من مساعدتها له بأن سمحت له باستخدام مرحاضها قبل 21 عامًا.

وذكرت وسائل إعلام ايطالية أن أمير قطر السابق عاد إلى مدينة “برينديزي” الإيطالية الساحلية ليشكر السيدة تيريزا بورسيتي على كرم الضيافة حين كان في المنطقة عام 1997.

يومها كان حمد بن خليفة آل ثاني يتجوَّل في منطقة ميناء “برينديزي” في وقت كانت فيه المطاعم والحانات مغلقة، واضطر حينها لقضاء حاجته.

وتنقل وسائل إعلام إيطالية عن السيدة بورسيتي قولها إنها “تفاجأت بعدد من الحراس الشخصيين المرافقين لشخصية أجنبية مجهولة يطلبون منها استخدام المرحاض”.

وعاد حمد بن خليفة، البالغ من العمر 66 عامًا، على يخت يملكه اسمه “كتارا” يبلغ طوله 124 مترًا، وأرسل فريقًا من حراسه للتحقق من أن السيدة لا تزال موجودة في المدينة.

وفتحت السيدة بوسيتي باب منزلها هذه المرة لتجد حمد بن خليفة أمامها، وقدَّمت له القهوة مع فطيرة بالعسل، وقضى بعض الوقت في منزلها برفقة عدد من أفراد عائلته، إذ تبادلوا الحديث خلال لقاء حضره أحد السكان المحليين كمترجم.