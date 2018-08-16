وثيقة مسربة تكشف إلزام قطر لمواطنيها المسافرين بتوقيع تعهد يمنعهم من الحج

نشر نشطاء ومدونون قطريون، ومن دول خليجية أخرى، وثيقة قطرية رسمية مسربة، تكشف عن إلزام الدوحة لمواطنيها المسافرين إلى خارج البلاد بالتوقيع على تعهد رسمي بعدم أداء فريضة الحج أو العمرة.

وتحمل الوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية القطرية، تاريخ الأول من آب/ أغسطس الجاري، واسم مواطن قطري يدعى عبدالرحمن أحمد علي الحمادي، وفيها يتعهد بعدم أداء فريضة الحج أو العمرة.

وينص التعهد الذي لم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحته، أن مدة التعهد تبدأ من مطلع الشهري الجاري وحتى 25 منه، لا يسمح خلالها للموقّع بالسفر إلى السعودية عبر مطارات الكويت وسلطنة عمان حتى لا يواجه إجراءات لم تتضح في التعهد.

ووصل حجاج قطريون إلى السعودية خلال الأيام الماضية لأداء فريضة الحج، إذ سمحت الرياض للمواطنين القطريين بالوصول إلى مطاريها في جدة والمدينة المنورة، ومن ثم التسجيل من هناك شأن مواطنيها الراغبين بالحج.

وجاء الإجراء السعودي بعد أن حجبت الدوحة موقعين إلكترونيين سعوديين تباعًا، خصصا لتسجيل الحجاج القطريين الراغبين بأداء الفريضة هذا العام.

وأصبح أداء القطريين لفريضة الحج والعمرة، مثار جدل منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وإغلاق المعابر البرية، والممرات الجوية والموانئ مع قطر، فيما فتحت الرياض مؤقتًا معبر “سلوى” البري الوحيد بين البلدين لمرور الحجاج القطريين في موسم العام الماضي ونقلهم مجانًا.

وتؤكد السعودية على الدوام أنها “لا تقبل تسييس موسم الحج بوصفه ركنًا من أركان الإسلام، وأنها وفرت بدائل للحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج أو مناسك العمرة بأي وقت، لكن سلطات بلدهم هي من تعرقل حجهم بهدف كسر المقاطعة المفروضة عليها من خلال استغلال المشاعر الدينية”.