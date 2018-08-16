الكشف عن لقاء “سري” بين السفير القطري العمادي وليبرمان في قبرص

كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اجتمع مع السفير القطري محمد العمادي “سرًا” في قبرص، بتاريخ 22 حزيران/يونيو الماضي.

وأضافت القناة العبرية، أن “ليبرمان اجتمع مع العمادي في مطار قبرص، عندما كان متوجهًا لمقابلة وزير الدفاع القبرصي”، مشيرة إلى أن “ليبرمان تحدث مع العمادي حول إمكانية التوصل إلى تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة”.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، عن عدة لقاءات جمعت السفير القطري محمد العمادي مع مسؤولين إسرائيليين، بزعم حل مشكلات قطاع غزة والتوصل لاتفاق بإشراف قطري.