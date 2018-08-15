وزراء مالية الكويت والسعودية والإمارات يبحثون تحفيز اقتصاد البحرين

بحث وزراء مالية الكويت، والسعودية، والإمارات، اليوم الأربعاء، في المنامة، آليات وسبل تحفيز النمو الاقتصادي، والتنمية في البحرين.

وأكد الوزراء، التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة لمملكة البحرين، من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية.

وناقش الاجتماع التقرير الذي أعدَّه الفريق الفني المشترك للدول الخليجية الثلاث، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.

وكانت دول: السعودية، والإمارات، والكويت، تعهدت نهاية يونيو/حزيران الماضي، بمساندة ودعم البحرين التي تواجه ضغوطات اقتصادية أثرت على ماليتها العامة.

وتعدُّ البحرين، الأقل إنتاجًا للموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولا تنتج أكثر من نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.