أمير قطر يعلن عن استثمار مباشر في تركيا‎ بقيمة 15 مليار دولار

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، عن أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قرر استثمار 15 مليار دولار في تركيا.

وأبلغ مصدر حكومي رويترز اليوم الأربعاء أن الاستثمار القطري البالغ 15 مليار دولار في تركيا سيجري تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك.

وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

يشار إلى أن أمير قطر توجه إلى تركيا الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في ظل تراجع قيمة العملة التركية، وتدهور العلاقات التركية الأمريكية، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وكان السفير القطري لدى تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، قد قال إن تركيا “حليف إستراتيجي” لنا، و”لن نتردد في تقديم الدعم اللازم للجمهورية التركية”.