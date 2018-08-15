الأولى بعد أزمة الليرة.. أمير قطر يعتزم زيارة تركيا اليوم

يزور أمير قطر، الأمير تميم بن حمد آل ثاني تركيا، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

وتأتي الزيارة في وقت تراجعت فيه قيمة العملة التركية مع تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقد انتقدت وسائل إعلام تركية الموقف القطري من الأزمة، إذ اعتبرت أن الدوحة لم تقم بـ”واجبها تجاه أنقرة”.

وهاجمت صحيفة “تقويم” التركية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، ما وصفته بـ “الصمت” القطري حيال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا نتيجة العقوبات الأمريكية.

وتساءلت الصحيفة، تعقيبًا على الموقف القطري إزاء أزمة تركيا المتفاقمة، عن طبيعة علاقة الصداقة التي تجمع بين الدوحة وأنقرة، قائلة “أي نوع من الصداقة هذا”؟

وأشارت صحيفة “تقويم” إلى أن حالة من الإحباط تسود الأتراك حاليًا بعدما دعمت كثير من الدول قرار العقوبات الأمريكية ضد تركيا، مؤكدة أن الصدمة التي وصفتها بأنها “غير متوقعة” كانت من طرف قطر، التي بدلًا من أن تدعم أنقرة اختارت أن تبقى صامتة تجاه ما يحدث في تركيا.

كما اعتبر موقع أحوال التركي أن بعض التصريحات التي خرجت من المسؤولين القطريين حول الأزمة مجرد “شو إعلامي” واستعراض دعائي فقط، مشيرًا إلى أن الدوحة لا تستطيع إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية التي تستضيف واحدة من أكبر قواعدها العسكرية.