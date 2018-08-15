محمد بن راشد يأمر بالعفو عن مئات السجناء بمناسبة عيد الأضحى

أمر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء بالعفو عن 547 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية و العقابية في دبي من مختلف الجنسيات وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي قوله إن “أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بالعفو عن السجناء يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السعادة إلى قلوب المشمولين بالعفو و أسرهم مع دخول هذه الأيام المباركة”.

وأضاف الحميدان أن هذا العفو عن السجناء “يتيح تجديد الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم أفرادا صالحين ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع في إطار احترام القانون والالتزام بأحكامه”.

وبدأت النيابة العامة على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي.