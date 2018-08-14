مستنكرة مواقف الدوحة.. صحيفة تركية تهاجم قطر بسبب صمتها من أزمة أنقرة الاقتصادية

هاجمت صحيفة “تقويم” التركية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نظام الحكم في قطر، على خلفية ما وصفته بـ “الصمت” القطري حيال الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا نتيجة العقوبات الأمريكية.

وتساءلت الصحيفة في تقرير لها نشرته اليوم، تعقيبًا على الموقف القطري إزاء أزمة تركيا المتفاقمة، عن طبيعة علاقة الصداقة التي تجمع بين الدوحة وأنقرة، قائلة “أي نوع من الصداقة هذا”؟

وأشارت صحيفة “تقويم” إلى أن حالة من الإحباط تسود الأتراك حاليًا بعدما دعمت كثير من الدول قرار العقوبات الأمريكية ضد تركيا، مؤكدة أن الصدمة التي وصفتها بأنها “غير متوقعة” كانت من طرف قطر التي بدلاً من أن تدعم أنقرة اختارت أن تبقى صامتة تجاه ما يحدث في تركيا.

واستعرضت الصحيفة ما وصفته بالدعم التركي الكبير الذي قدمته أنقرة للدوحة على مختلف الصعد على خلفية مقاطعة دول الخليج للأخيرة بسبب دعمها “الإرهاب” وتدخلها في شؤون الدول الأخرى وعلاقاتها مع إيران.

وقالت إن تركيا سيرت عشرات رحلات الشحن الجوية إلى قطر ووقفت معها جنبًا إلى جنب خلال المقاطعة، إلا أنه يجب الاعتراف أن حكومة قطر تتجاهل الوضع في تركيا الآن ولم تقدم الدعم السياسي والإنساني اللازم.