مسؤول عسكري إماراتي: عازمون على دحر تنظيم القاعدة في اليمن

المصدر: ا ف ب

قال مسؤول إماراتي كبير إنّ بلاده ستواصل العمل حتى يتم القضاء على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب كتهديد إقليمي وعالمي، وذلك بغض النظر عما يحدث في النزاع ككل في اليمن.

ونفى العميد الركن مسلم الراشدي تقارير إعلامية أشارت إلى وجود اتفاقات سرية مع مقاتلي القاعدة للانسحاب مع أسلحتهم من المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، معتبرًا أنها “اتهامات كاذبة” تشعره “بالغضب”، مضيفًا أنّه “لا يوجد شيء للتفاوض عليه مع هؤلاء الناس”.

من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، أنّ الحرب التي تشهدها اليمن “بشعة”.

وأضاف قرقاش في مؤتمر صحافي الإثنين في دبي أنّ “هذه الحرب كانت ولا تزال حربًا بشعة”، مشيرًا إلى أنّه “للأسف هذا جزء من أي مواجهة، وأنّ الحرب ليست أمرًا يمكن أن يكون عملية نظيفة”.

وتابع بقوله: “أقبل أن يتم انتقاد الائتلاف بسبب بعض الحالات الإنسانية مثل جميع الأطراف”.

وتأتي تصريحات الوزير الإماراتي بعد قصف جوي استهدف الأسبوع الماضي حافلة تقل أطفالًا في شمال اليمن وأوقع على الأقل 29 قتيلًا من الأطفال، بحسب الصليب الأحمر.

وأكد الوزير الإماراتي أن التحقيق الذي يجريه التحالف العسكري “مهم” مشيرًا إلى أنه “في العديد من النزاعات، لم تسمح العديد من الأطراف بإجراء تحقيقات مستقلة أو محايدة”.

واعتبر قرقاش أنه كان يتوجب بدلًا من ذلك “دعوتنا إلى تشديد قواعد الاشتباك”.