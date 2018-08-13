من هي الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح التي توفيت في مصر؟

توفيت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، في مصر عن عمر يناهز 74 عاما.

والشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، هي إحدى بنات حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، وزوجة ابن عمها الشيخ راشد الحمود الجابر الصباح.

اقرأ أيضاً: الكويت تودع الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح غدًا الثلاثاء

وعرفت الشيخة فريحة بأنشطتها على المستوى الاجتماعي في الكويت، إذ أسست مسابقة الأم المثالية في الكويت عام 2004.

وشغلت الشيخة فريحة، الحائزة على الدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية في أثينا عام 2008، منصب سفيرة النوايا الحسنة.