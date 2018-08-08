بعد أن هزّ مقتله البحرين.. تشييع جثمان الزيادي غدًا

يشيع البحرينيون إمام مسجد “بن شدة” الشيخ عبدالجليل الزيادي الذي ذهب ضحية جريمة هزت الرأي العام عصر الخميس، إلى مثواه الأخير بمقبرة المحرق، بحسب صحيفة “الأيام” المحلية.

وتفاعلت قضية الزيادي بعد أن وجد مقتولًا ومقطع الأعضاء بمنطقة قطع غيار السيارات المستعملة، في مشهد ترك أثرًا عميقًا على محبيه والمصلين في المسجد الذي نشط من خلاله طيلة 15 عامًا.

وكان الإمام قتل بسبب خلافات بينه وبين المؤذن، الذي كان يقوم بمخالفات داخل المسجد، ما دفع الإمام الزيادي لتنبيهه أكثر من مرة، ما جعل المؤذن الأجنبي يخطط للانتقام منه.

كما كشفت وسائل إعلام محلية أن الجريمة حدثت لقيام المؤذن بالمتاجرة بالفيزا لعمال من جنسيته، ما دفع الإمام المغدور لإبلاغ الجهات المختصة بالواقعة، فتم إيقاف المؤذن عن العمل، ما دفعه لارتكاب جريمته بحق الزيادي.

وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق، إنها ألقت القبض على شخص آسيوي (35 عامًا) مشتبه بقتله الإمام، بعد العثور على جثته مقطعة.