بعد الأردن.. عباس يبدأ الأربعاء زيارة إلى قطر تستمر يومين

يبدأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غدًا الأربعاء، زيارة إلى قطر تستمر يومين، في إطار سعيه لـ”تنسيق المواقف مع القادة والأشقاء العرب”، وفق السفير الفلسطيني في الدوحة.

ووصل عباس إلى الأردن اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وسيغادرها الأربعاء إلى الدوحة حيث من المقرر أن يلتقي بأمير قطر الخميس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في تصريحات صحفية أمس، إن عباس يعقد لقاءات عربية لتحصين الموقف الفلسطيني عربيًا، ورفض ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القضية الفلسطينية.

وتقاطع السلطة الفلسطينية إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/ أيار الماضي.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة منذ عام 1967، وترفض كل ما ترتب عليه.