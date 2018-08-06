قطر تؤيد تدخل كندا في شؤون السعودية.. ومغردون: لا تعرفون معنى السيادة

أبدت قطر تأييدها لكندا حول التدخل في الشأن الداخلي للمملكة، عبر إصدار بيان للخارجية في الدوحة، يتبرأ من تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، استنكر فيها الموقف الكندي.

ونسبت الخارجية القطرية لمصدر مسؤول في الوزارة تعبيره عن استغراب بلاده، مما صدر من تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، حول “الأزمة الدبلوماسية” الحالية بين السعودية وكندا، وأكّد أن هذه التصريحات لا تعبّر عن رأي دولة قطر.

وقد أضاف المصدر أن “ما يجمع بين دولة قطر وكندا هي علاقات وطيدة تمتدّ لعقود، وشدّد على ضرورة حماية حقّ الدول والمنظمات الدولية في التعبير عن رأيها، لا سيّما عندما يرتبط الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان و حرية التعبير”، حسب تعبير المصدر.

وقوبل البيان القطري المؤيد لكندا، بالشجب والاستنكار من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصب ناشطون جام غضبهم على الدوحة، مبينين التناقض بين الحديث والممارسة في مجال حقوق الإنسان وسيادة الدول.

وقال الشيخ المعارض سلطان بن سحيم آل ثاني في تغريدات على “تويتر”، “بينما الشقيقة الكبرى تحفظ سيادتها بطرد السفير الكندي.. يخنع النظام القطري للفرس والترك، ويسمح لهم بانتهاك سيادة قطر.. متى يتعلمون كيف تحافظ الدول على مصالحها وسيادتها؟!”.

وأضاف في تغريدة أخرى “لا يعرفون من السيادة سوى دعم الإرهاب والتدخل في الشؤؤن الداخلية لجيرانهم.. أما مع التركي والإيراني فالأبواب مفتوحة والحدود منتهكة والحرمات مستباحة.. سيادتكم المزعومة قتلتموها ودفنتموها منذ أن تركتم أشقاءكم واستعنتم بالغرباء”.

وتعليقًا على بيان الخارجية القطرية كتب الكاتب والأكاديمي الإماراتي علي النعيمي “هذا شي معروف، و ما في داعٍ تصدرون بيان لأنكم لا تؤمنون بالسيادة الوطنية للدول لأن سيادتكم مخترقة من إيران و تركيا و الجماعات الإرهابية فالذي تاجر بمستقبل وطنه و بعثر أموال شعبه على الاٍرهاب لن يكون مع الأوفياء لأوطانهم”.