البحرين تعرب عن تأييدها للسعودية في خلافها مع كندا

أعربت البحرين اليوم الإثنين تضامنها وتأييدها للمملكة العربية السعودية في خلافها السياسي مع كندا، رافضة ما اعتبرته تدخلًا من قبل أوتاوا، في الشؤون الداخلية السعودية.

واعتبرت السلطات السعودية السفير الكندي في البلاد شخصًا غير مرغوب فيه، وأعطته مهلة 24 ساعة لمغادرة الرياض، وهو ما يعني الطرد في الأعراف الدبلوماسية، وذلك على خلفية، بيان حول معتقلين رأت الرياض أنه “غير دقيق ويعد تدخلًا في شؤون المملكة الداخلية”.

وقالت الحكومة البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، “تؤكد مملكة البحرين على تضامنها التام مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل من يحاول المساس بسيادتها، وتأييدها فيما تتخذه من إجراءات ردًا على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني”.

وأضاف البيان “وإذ تعرب البحرين عن أسفها لموقف كندا المستند لمعلومات غير صحيحة، فإنها تؤكد على وقوفها مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة احترام أنظمة المملكة والسلطة القضائية فيها، والالتزام بالأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول”.