العراق يعيد فتح منفذ سفوان مع الكويت بعد إغلاقه من قبل متظاهرين

أعادت السلطات الأمنية العراقية، افتتاح منفذ سفوان الحدودي مع دولة الكويت في محافظة البصرة جنوب البلاد، بعد إغلاقه لساعات من قبل متظاهرين احتجاجًا على تردي الخدمات والفساد وقلة فرص العمل.

وأكد الملازم في الجيش العراقي ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف، “القوات الأمنية نجحت بإبعاد المتظاهرين عن مدخل المنفذ الحدودي، وأعادت افتتاحه أمام حركة المسافرين والبضائع”.

وأشار خلف إلى أن “مطالب المتظاهرين جرى تسليمها إلى الجهات الأمنية المسؤولة عن المنفذ الحدودي”.

والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة في محافظات واقعة جنوب البلاد ذات الكثافة السكانية الشيعية، منذ 9 يوليو/ تموز الماضي ضد “سوء الخدمات والفساد وقلة فرص العمل”.

وتخللت الاحتجاجات الشهر الماضي أعمال عنف، خلفت 14 قتيلًا من المتظاهرين فضلًا عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين.