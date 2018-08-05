“multi tran”.. دبي تخطط لإطلاق وسيلة نقل جديدة “ذكية جدًا” (فيديو مسرب)

“multi tran”.. دبي تخطط لإطلاق وسيلة نقل جديدة “ذكية جدًا” (مسرب)

أظهر فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن دبي تخطط لتكون أول مدينة في العالم تطلق وسيلة نقل جديدة “ذكية جدًا”، تتميز بقدرتها على السير على سكك خاصة مثل القطارات، أو طرق السير العادية مثل السيارات، أو حتى على سطح الماء مثل القوارب.

وتهدف هذه المركبة التي ستعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى أن تكون وسيلة نقل سريعة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، بحسب الفيديو المتداول.

وأكدت شركة “انفو ستيديو” التي أنتجت الفيديو في دبي لـ”إرم نيوز”، أن الفيديو صحيح وتم إعداده لصالح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مشيرة إلى أنها لا تعلم من قام بتسريبه.

وأوضحت متحدثة من الشركة خلال حديثها لـ”إرم نيوز”، أن وسيلة النقل الذكية الجديدة يبدو أنها من ضمن خطط مستقبلية لهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وستعمل المركبة الجديدة بالذكاء الاصطناعي، ويتم التحكم فيها من قبل المستخدمين عبر تطبيق ذكي يمكنهم من الحجز وتحديد الوجهة التي ستنقلهم إليها المركبة.