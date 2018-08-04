الكويت ترفض إجراءات الفلبين بشأن المكاتب العُمالية

رفضت دولة الكويت اليوم السبت، قيام الفلبين بفرض تأمين على المكاتب العُمالية في البلاد، بمبلغ يتراوح من 10 إلى 50 ألف دولار أمريكي.

وبحسب حساب المجلس، على تويتر، الذي يهتم بالأخبار الكويتية، أعلنت وزارة الخارجية أنه “تم إبلاغ السلطات الفلبينية برفض التأمين وهذا الإجراء، ووعدوا بأنها ستتم دراسة الموضوع تمهيدًا لإلغائه”.

وزارة الخارجية رداً على فرض الفلبين تأمين بمبلغ 10 الى 50 الف دولار على المكاتب العمالية في الكويت: تم ابلاغ السلطات الفلبينية برفض التأمين وهذا الاجراء، ووعدوا بأنه ستتم دراسة الموضوع تمهيداً لالغائه. pic.twitter.com/U531IWG0qj — المجلس (@Almajlliss) August 4, 2018

واندلعت أزمة بين الفلبين والكويت، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب ما قيل إنه سوء معاملة لخادمات المنازل الفلبينيات في البيوت الكويتية، إلا أن البلدين توصلا مؤخرًا إلى تفاهمات حول الملف، قبل أن تعلن مانيلا اشتراطاتها الأخيرة.