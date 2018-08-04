الكويت ترفض إجراءات الفلبين بشأن المكاتب العُمالية

الكويت ترفض إجراءات الفلبين بشأن المكاتب العُمالية

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

رفضت دولة الكويت اليوم السبت، قيام الفلبين بفرض تأمين على المكاتب العُمالية في البلاد، بمبلغ يتراوح من 10 إلى 50 ألف دولار أمريكي.

وبحسب حساب المجلس، على تويتر، الذي يهتم بالأخبار الكويتية، أعلنت وزارة الخارجية أنه “تم إبلاغ السلطات الفلبينية برفض التأمين وهذا الإجراء، ووعدوا بأنها ستتم دراسة الموضوع تمهيدًا لإلغائه”.

واندلعت أزمة بين الفلبين والكويت، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بسبب ما قيل إنه سوء معاملة لخادمات المنازل الفلبينيات في البيوت الكويتية، إلا أن البلدين توصلا مؤخرًا إلى تفاهمات حول الملف، قبل أن تعلن مانيلا اشتراطاتها الأخيرة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظاتdesk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً
قائمة القراءة