حفل عيضة المنهالي بصلالة.. فيديو جديد يظهر كيف بدأ الاقتحام

حفل عيضة المنهالي بصلالة.. فيديو جديد يظهر كيف بدأ الاقتحام

ساهم مقتحمو حفل الفنان عيضة المنهالي في مهرجان صلالة بإحداث فوضى عارمة على المسرح استغرقت من الأمن بعض الوقت لإعادة الهدوء

المصدر: فريق التحرير

أظهرت مقاطع فيديو متداولة تفاصيل جديدة لاقتحام الجمهور العماني لمسرح حفل الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، المشارك في مهرجان صلالة السياحي.

ووفق مقطع جديد يبدو واضحًا أن الفوضى بدأت لدى نجاح أحد المعجبين في الوصول إلى الفنان عبر اقتحام المسرح لمحاولة التقاط صور معه، وفور تمكنه من ذلك اندفع آخرون بشكل سريع للالتحاق به والتقاط الصور مع الفنان الإماراتي الذي يبدو أن له شعبية كبيرة في أوساط الحضور الذين شكلوا رقمًا كبيرًا مقارنة بالأحداث التي تشهدها صلالة.

وعقب اندلاع حالة الفوضى تدخل المنظمون ورجال الأمن وأحاطوا بالفنان الإماراتي، وأبعدوه عن الجمهور المندفع إلى أن تمكنوا من ضبط الأمور، وإخلاء ساحة المسرح من المعجبين.

وأوقف منظمو المهرجان الحفل لبعض الوقت لتهدئة الأمور، حتى يتمكن الفنان المنهالي من العودة لمواصلة وصلاته الغنائية.

وتباينت آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول ما حدث، إذ برر بعضهم ذلك بالحضور الجماهيري الكثيف لحفل الفنان المنهالي والذي وصل، بحسبهم إلى “قرابة 5 آلاف شخص داخل الصالة، وتجمهر ما يقارب العدد نفسه خارج المسرح”.

فيما أرجع البعض الآخر السبب إلى ضعف التنظيم، وانتقد آخرون تصرف الجمهور واصفين إياه بـ”المخيّب”.

وذهب آخرون إلى أن اقتحام المسارح أصبح موضة.

وكثيرًا ما يتعرض كبار الفنانين إلى مثل تلك الحوادث خلال تقديم حفلاتهم في المهرجانات الغنائية، إذ يحاول المعجبون الوصول إليهم لغايات مختلفة.

وفي الـ12 من تموز/ يوليو الماضي، اقتحمت معجبة مسرح مهرجان “سوق عكاظ” في السعودية لتحتضن الفنان العراقي ماجد المهندس، أثناء تقديمه وصلته الغنائية.

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