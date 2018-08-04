حفل عيضة المنهالي بصلالة.. فيديو جديد يظهر كيف بدأ الاقتحام

أظهرت مقاطع فيديو متداولة تفاصيل جديدة لاقتحام الجمهور العماني لمسرح حفل الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، المشارك في مهرجان صلالة السياحي.

ووفق مقطع جديد يبدو واضحًا أن الفوضى بدأت لدى نجاح أحد المعجبين في الوصول إلى الفنان عبر اقتحام المسرح لمحاولة التقاط صور معه، وفور تمكنه من ذلك اندفع آخرون بشكل سريع للالتحاق به والتقاط الصور مع الفنان الإماراتي الذي يبدو أن له شعبية كبيرة في أوساط الحضور الذين شكلوا رقمًا كبيرًا مقارنة بالأحداث التي تشهدها صلالة.

وعقب اندلاع حالة الفوضى تدخل المنظمون ورجال الأمن وأحاطوا بالفنان الإماراتي، وأبعدوه عن الجمهور المندفع إلى أن تمكنوا من ضبط الأمور، وإخلاء ساحة المسرح من المعجبين.

وأوقف منظمو المهرجان الحفل لبعض الوقت لتهدئة الأمور، حتى يتمكن الفنان المنهالي من العودة لمواصلة وصلاته الغنائية.

وتباينت آراء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول ما حدث، إذ برر بعضهم ذلك بالحضور الجماهيري الكثيف لحفل الفنان المنهالي والذي وصل، بحسبهم إلى “قرابة 5 آلاف شخص داخل الصالة، وتجمهر ما يقارب العدد نفسه خارج المسرح”.

فيما أرجع البعض الآخر السبب إلى ضعف التنظيم، وانتقد آخرون تصرف الجمهور واصفين إياه بـ”المخيّب”.

خيبه خيبه جمهور مهرجان صلاله في حفل عيضه المنهالي !! pic.twitter.com/D6AAAF1Re3 — ﮼ع ANH ???? (@adon_lol) August 3, 2018

وذهب آخرون إلى أن اقتحام المسارح أصبح موضة.

موضة اقتحام المسرح تصل الى سلطنة عُمان للسلام على الفنان عيضه المنهالي والحمايه تتدخل. pic.twitter.com/fKR34S4gzu — تفتيش (@Tafteshq8) August 3, 2018

وكثيرًا ما يتعرض كبار الفنانين إلى مثل تلك الحوادث خلال تقديم حفلاتهم في المهرجانات الغنائية، إذ يحاول المعجبون الوصول إليهم لغايات مختلفة.

وفي الـ12 من تموز/ يوليو الماضي، اقتحمت معجبة مسرح مهرجان “سوق عكاظ” في السعودية لتحتضن الفنان العراقي ماجد المهندس، أثناء تقديمه وصلته الغنائية.