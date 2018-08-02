قناة “بي بي سي” تعتذر للكويتيين بعد “خطأ فادح” بحق بلدهم

اعتذرت قناة “بي بي سي” البريطانية الناطقة باللغة العربية، من الكويت، عقب عرضها في أحد برامجها معلومات عن تاريخ الكويت واعتبارها في حقبة زمنية سابقة جزءًا من العراق، ما أثار غضب الكويتيين.

وكانت مذيعة “بي بي سي”، رانيا العطار، قالت خلال برنامجها في القناة واستضافتها للمحامية الكويتية أريج عبدالرحمن حمادة، للحديث عن الغزو العراقي، إن “الكويت كانت جزءًا من العراق قبل العام 1920، لكن بريطانيا منحتها هذا الحق لاحقًا، وأن صدام حسين قام بالغزو منفردًا”.

وجاء اعتذار القناة من خلال بيان عبر موقعها الرسمي، قائلة فيه إن “المذيعة طرحت السؤال بصيغة خاطئة حول اعتبار العراق أن الكويت كانت جزءًا منه قبل عام 1920، بدل القول إن بعض العراقيين فقط هم من يقول ذلك”.

وأضافت القناة أنه “يهم بي بي سي أن تؤكد على أن سياستها التحريرية تقضي بنقل كل وجهات النظر ووضعها بتصرف المشاهد. وهي لا يمكن أن تكون طرفًا أو أن تتبنى وجهة نظر على حساب أخرى، خصوصًا في المسائل الخلافية”.

وتابعت أنه “بمراجعة المقابلة، بدا واضحًا أن السؤال طرح في صيغة خاطئة وغير واضحة أو ملائمة لمعايير الحياد التي تتبعها بي بي سي، فاقتضى الاعتذار”.

وكانت الكويت استنكرت رسميًا كلام المذيعة، إذ وصفت وزارة الإعلام ما تم ذكره بـ”المغالطات التاريخية والادعاءات الزائفة والمغلوطة، والابتعاد عن المعايير المهنية”.