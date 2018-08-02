محكمة دولية تقضي ببطلان استيلاء جيبوتي على محطة دوراليه من “دبي العالمية”

قضت محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية.

وقررت المحكمة استمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من إجراءات أحادية الجانب من طرف حكومة جيبوتي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” معقباً: “محكمة لندن للتحكيم الدولي تؤكد عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية.

وأضافت المكتب الإعلامي: “قضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية”.

محكمة لندن للتحكيم الدولي تؤكد عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 2, 2018

وهددت موانئ دبي العالمية، يوليو الماضي، باتخاذ إجراء قانوني بحق جيبوتي، بعد أن أنهت الحكومة عقدًا هذا العام مع الشركة المملوكة لإمارة دبي لإدارة منشأة ميناء.

وفسخت جيبوتي في فبراير/ شباط عقدًا مع موانئ دبي العالمية لإدارة محطة حاويات دوراليه.

وأكدت الشركة التي مقرها دبي، أنها أصدرت بيانها بعد “تقارير صحفية عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منطقة التجارة الحرة العالمية التي تقوم ببنائها شركة صينية، في تعد واضح على حقوق الإدارة الحصرية التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية”.