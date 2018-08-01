الكويت تحقق في “إساءات ومخالفات” عرضها التلفزيون الرسمي

قال النائب في مجلس الأمة الكويتي، عبد الله فهاد، إنّ وزير الإعلام محمد الجبري، أحال عددًا من الضيوف الذين تمت استضافتهم في تلفزيون الكويت، وتسبّبوا بإساءة إلى سمعة وأخلاق البلاد، إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلن فهاد أنّ “إحالتهم تمت بسبب ما أثاروه من مخالفات لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ، مما يسيء إلى سمعة البلاد”، مطالبًا “بعدم السماح بتكرار مثل هذه الحوادث”.

وجاء إعلان النائب من خلال تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها:”تحدثت مع الأخ محمد الجبري وزير الإعلام لمتابعة ما تم استهجانه من استضافات في تلفزيون الكويت تخالف عادات وتقاليد المجتمع الكويتي الأصيل، وأبلغني أنه أحالهم للتحقيق، وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الأخ الوزير وقياديي الوزارة ضمان عدم تكرار ما يسيء لسمعة أخلاق مجتمعنا المحافظ”.

وفيما لم يبيّن النائب من تمت إحالته للتحقيق، أو مغزى الإساءة التي قصدها بتغريدته، فقد ذكر نشطاء أن المقصود بهذه التغريدة “مدربة تنمية حياتية تحدثت عن المرأة وتغيير مفهوم الزواج عمّا كان عليه سابقًا مع التطور في المجتمع”، مع إشارة النشطاء إلى غموض الفكرة التي أثارتها دون فهم محتواها بشكل واضح.

والآن من #الكويت …اليكم نصيحة مدربة الحياة pic.twitter.com/MYbfewanar — المهندس عمر البابطين (@omrbab) July 31, 2018

وكان النشطاء تداولوا مؤخرًا مقطع الفيديو الذي أظهر المدربة في لقاء تلفزيوني، دون معرفة تاريخ الفيديو بالضبط، “إلا أنّه أثار حفيظة عدد من المغردين الذين أبدوا استياءهم مما ذكرته المدربة في المقطع.